Incidente sulla Modica Ragusa, un ferito: traffico bloccato (Di martedì 17 novembre 2020) Ragusa – Incidente stradale stamattina sulla Modica Ragusa. L'Incidente sulla SS 115 “Sud Occidentale Sicula”: il traffico è provvisoriamente bloccato per un Incidente avvenuto al km 330, in territorio comunale di Ragusa. Nel sinistro, che ha coinvolto due veicoli leggeri e un mezzo pesante, una persona è rimasta ferita. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Non si conoscono ancora le condizioni del ferito. Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 17 novembre 2020)stradale stamattina. L'SS 115 “Sud Occidentale Sicula”: ilè provvisoriamenteper unavvenuto al km 330, in territorio comunale di. Nel sinistro, che ha coinvolto due veicoli leggeri e un mezzo pesante, una persona è rimasta ferita. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Non si conoscono ancora le condizioni del

FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Incidente sulla Modica Ragusa, un ferito: traffico bloccato - ignaziofidone : RT @quotidianodirg: Incidente sulla Modica Ragusa, un ferito: traffico bloccato - Francomar56 : RT @fabergian: Il suonatore di flauto sulla strada per Cuzco, ande peruviane, è considerata la foto capolavoro di Werner Bischof. L'autore… - quotidianodirg : Incidente sulla Modica Ragusa, un ferito: traffico bloccato - PerugiaToday : Cade sulla sega circolare accesa per un malore: 70enne muore per le gravi ferite -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente sulla Incidente sulla statale 100 alle porte di Bari: camion fuori strada, tratto chiuso e traffico deviato BariToday Idratazione: quanto incide sul funzionamento di ossa ed articolazioni?

Tra le patologie croniche più diffuse in Italia troviamo l’artrosi/artrite (16,4% della popolazione) e l’osteoporosi (8,1%). Un ruolo spesso sottovalutato a supporto delle varie terapie necessarie per ...

Camion carico di carburante esplode per strada: almeno 14 morti nel violento incidente

Almeno 14 persone persone sono morte in seguito alla spettacolare e violentissima esplosione di un camion cisterna, carico di gas, su una strada messicana. L'incidente ha avuto luogo ...

Tra le patologie croniche più diffuse in Italia troviamo l’artrosi/artrite (16,4% della popolazione) e l’osteoporosi (8,1%). Un ruolo spesso sottovalutato a supporto delle varie terapie necessarie per ...Almeno 14 persone persone sono morte in seguito alla spettacolare e violentissima esplosione di un camion cisterna, carico di gas, su una strada messicana. L'incidente ha avuto luogo ...