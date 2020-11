Higuain esclude Messi e Ronaldo dai top al mondo | “Lewandowski | Haaland e Benzema i migliori”

Leggi su sportface

(Di martedì 17 novembre 2020) “Lewandowski,sono i migliori per adesso. Il migliore di sempre, il Fenomeno“. Queste le parole di Gonzaloin una lunga intervista rilasciata ad ESPN. L’ex attaccante della Juventus non ha inserito né il suo ex compagno di squadra Cristianoné, nella lista degli attuali migliori calciatori al. “Karim è nell’élite del calcio da 12 anni. Lewandowski segna ovunque. Eè una grande promessa, è un grande attaccante”. Il neo attaccante dell’Inter Miami ha poi proseguito, stilando una sua personale gerarchia degli attaccanti che hanno fatto la storia “Nel corso degli anni abbiamo avuto attaccanti come Suarez, ...