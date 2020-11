“Ecco cosa mi restituiscono di mia madre, morta di Covid” (Di martedì 17 novembre 2020) Moira Perruso ha deciso raccontare in un post pubblicato su Facebook la storia di sua madre, morta in pochi giorni a causa del Coronavirus. Parole strazianti, che accusano chi nega il virus e chi non lo ha saputo gestire in questi mesi di pandemia. Fino alla foto del sacchetto contenente gli effetti personali della signora, … L'articolo “Ecco cosa mi restituiscono di mia madre, morta di Covid” proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 17 novembre 2020) Moira Perruso ha deciso raccontare in un post pubblicato su Facebook la storia di suain pochi giorni a causa del Coronavirus. Parole strazianti, che accusano chi nega il virus e chi non lo ha saputo gestire in questi mesi di pandemia. Fino alla foto del sacchetto contenente gli effetti personali della signora, … L'articolo “Eccomidi miadi Covid” proviene da Leggilo.org.

