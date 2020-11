De Vito | riforma dei servizi oltre logica assistenziale

Leggi su romadailynews

(Di martedì 17 novembre 2020) Roma – “In un momento delicato e complesso come quello che stiamo vivendo l’Amministrazione risponde alle necessita’ dei piu’ fragili con il Piano Sociale Cittadino 2019-2021 di Roma Capitale, approvato oggi in Aula Giulio Cesare e per il quale sono grato all’assessora Mammi’, alla presidente Catini, ai consiglieri, agli uffici e alle associazioni del territorio che hanno preso parte alla stesura di questo atto cosi’ importante per la nostra citta’.” “Sono molto soddisfatto di questo traguardo perche’ si tratta di unadeidecisamente innovativa, grazie alla quale l’Amministrazione sara’ in grado di realizzare quelle azioni di sistema che andrannolaper abbracciare le persone ...