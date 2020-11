Covid | Umberto Galimberti | «Spaesatitra smartworking e abitudini perse»

(Di martedì 17 novembre 2020) Il filosofo: «L’umanità è più fragile rispetto a quella uscita dalla Seconda guerra mondiale. Abbiamo una società debole, non abituata alla fatica, alla solidarietà»

Corriere : Umberto Galimberti: «Abbiamo perso la normalità del vivere» - farfalla14 : RT @Corriere: Umberto Galimberti: «Abbiamo perso la normalità del vivere» - pennililla : RT @CorriereCultura: «Noi spaesati tra lavoro a distanza e abitudini perse». L'intervista di @VeltroniWalter al filosofo Umberto Galimberti… - LOVELAVEZ : RT @CorriereCultura: «Noi spaesati tra lavoro a distanza e abitudini perse». L'intervista di @VeltroniWalter al filosofo Umberto Galimberti… - CasatiSilvano : Covid, Umberto Galimberti: «Spaesati tra smartworking e abitudini perse» -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Umberto

Corriere della Sera

I numeri dei ricoveri presso i reparti Covid dell’Ospedale Umberto I di Enna registrano, oggi, 58 pazienti presso l’area delle Malattie Infettive, 5 ...Una bella notizia in un periodo buio e difficile per la comunità e per tutto il personale ospedaliero | Attualità, Basilicata, Blog ...