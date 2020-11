“Ci devono pagare tutti”: dagli ex proprietari della squadra di calcio all’ambulante, così i clan di Foggia tenevano sotto scacco le imprese (Di martedì 17 novembre 2020) “Qua le persone pagano e vengono buttate le bombe. Noi del gruppo siamo andati sempre a parlare o a sparare dietro le serrande”. È il 16 gennaio 2020 quando Carlo Verderosa racconta ai magistrati che indagano sulla Società Foggiana una serie di retroscena. Verderosa ha scelto di collaborare con la giustizia e descrive le dinamiche interne alle tre batterie mafiose che controllano Foggia. Svela i dettagli degli affari illeciti e soprattutto racconta come i tre gruppi Sinesi-Francavilla, Moretti-Pellegrino-Lanza e Trisciuoglio-Tolonese-Prencipe ormai abbiano scelto di non dividersi il territorio, ma di avere un’unica cassa con la quale provvedere agli “stipendi” degli affiliati, al pagamento degli avvocati, al sostegno degli affiliati in carcere e alle loro famiglie. Una spesa che il solo traffico di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 novembre 2020) “Qua le persone pagano e vengono buttate le bombe. Noi del gruppo siamo andati sempre a parlare o a sparare dietro le serrande”. È il 16 gennaio 2020 quando Carlo Verderosa racconta ai magistrati che indagano sulla Societàna una serie di retroscena. Verderosa ha scelto di collaborare con la giustizia e descrive le dinamiche interne alle tre batterie mafiose che controllano. Svela i dettagli degli affari illeciti e soprattutto racconta come i tre gruppi Sinesi-Francavilla, Moretti-Pellegrino-Lanza e Trisciuoglio-Tolonese-Prencipe ormai abbiano scelto di non dividersi il territorio, ma di avere un’unica cassa con la quale provvedere agli “stipendi” degli affiliati, al pagamento degli avvocati, al sostegno degli affiliati in carcere e alle loro famiglie. Una spesa che il solo traffico di ...

SIAE_Official : ??Un libro unisce, sempre: dal 21 al 29.11 nelle 2500 librerie che hanno aderito a @ioleggoperche si potranno donare… - VanityFairIt : «Sono salita sul palco di Franco Battiato due volte: nessuno se lo aspettava da una che aveva vinto un talent. Ci s… - raffaellapaita : Sulla gestione dei #vaccini anti-Covid non possiamo sbagliare. Dobbiamo farci trovare pronti ed organizzare fin da… - clikservernet : “Ci devono pagare tutti”: dagli ex proprietari della squadra di calcio all’ambulante, così i clan di Foggia tenevan… - Noovyis : (“Ci devono pagare tutti”: dagli ex proprietari della squadra di calcio all’ambulante, così i clan di Foggia teneva… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ci devono La nuova idea Green di caffè Borbone: bicchieri compostabili e palette in legno di betulla biodegradabiliper un'esperienza sempre più ecosostenibile Fortune Italia