Azerbaigian, Aliyev 'nessuno status speciale per il Nagorno' (Di martedì 17 novembre 2020) (ANSA) - MOSCA, 17 NOV - L'Azerbaigian non accetta la possibilità di uno status speciale del Nagorno-Karabakh. Lo ha detto il presidente azero Ilham Aliyev. "Qualsiasi status speciale è fuori ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 17 novembre 2020) (ANSA) - MOSCA, 17 NOV - L'non accetta la possibilità di unodel-Karabakh. Lo ha detto il presidente azero Ilham. "Qualsiasiè fuori ...

ultimenotizie : L'#Azerbaigian non accetta la possibilità di uno status speciale del #NagornoKarabakh. Lo ha detto il presidente az… - DirittoeLiberta : RT @MarianoGiustino: 8-Aggiornamenti in #Karabakh: Oggi #Putin ha discusso telefonicamente col presidente dell'#Azerbaigian #Aliyev e col p… - MarianoGiustino : 8-Aggiornamenti in #Karabakh: Oggi #Putin ha discusso telefonicamente col presidente dell'#Azerbaigian #Aliyev e co… - ZulfuqarIlyaso3 : RT @AmbasciataAZE: Presidente Ilham Aliyev: @presidentaz Cara Shusha, sei libera! Cara Shusha, siamo tornati! Cara Shusha, ti faremo ri… - GlobalVoices_IT : Il coinvolgimento della Turchia nel conflitto di Karabakh potrebbe danneggiare l'Azerbaigian, avverte il giornalist… -