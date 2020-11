Avevamo ragione noi. Cancellare il debito da Covid è possibile (Di martedì 17 novembre 2020) Ora che se ne parla anche in sede europea in molti dimenticano che il MoVimento 5 Stelle propose di Cancellare il debito in pancia alla Bce in tempi non sospetti, scatenando la reazione scomposta di opinionisti e tecnici. “Non si può fare, è tecnicamente irrealizzabile e pericoloso solo parlarne”, dicevano. Eppure il tempo è galantuomo e oggi è diventato un tema trasversale, di cui parla senza remore il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli in un’intervista a Repubblica. Come volevasi dimostrare la questione è solo ed esclusivamente politica, mentre dal punto di vista tecnico nulla vieta alla Bce di Cancellare dal suo bilancio il debito nazionale che ha comprato a partire da marzo per sostenere i governi durante la pandemia. Vediamo nel dettaglio di cosa si ... Leggi su ilblogdellestelle (Di martedì 17 novembre 2020) Ora che se ne parla anche in sede europea in molti dimenticano che il MoVimento 5 Stelle propose diilin pancia alla Bce in tempi non sospetti, scatenando la reazione scomposta di opinionisti e tecnici. “Non si può fare, è tecnicamente irrealizzabile e pericoloso solo parlarne”, dicevano. Eppure il tempo è galantuomo e oggi è diventato un tema trasversale, di cui parla senza remore il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli in un’intervista a Repubblica. Come volevasi dimostrare la questione è solo ed esclusivamente politica, mentre dal punto di vista tecnico nulla vieta alla Bce didal suo bilancio ilnazionale che ha comprato a partire da marzo per sostenere i governi durante la pandemia. Vediamo nel dettaglio di cosa si ...

ItaliaViva : Ferrovie, caso polizze, @raffaellapaita e @lucianonobili : 'Avevamo ragione' - luisaloffredo28 : RT @inaltoicuori_5S: 'È questa la risposta giusta per sostenere i nostri ospedali, i nostri medici e i malati di Covid e non il Mes, defini… - PrimeVideoIT : @LilithFanny In tempo record, avevamo ragione. ???? Bravaaa! ???? ^ES - AntonioTorel79 : @FactaNews Dovete rivedere l'articolo su Bill Gates del 14 Maggio 2020 in cui difendete il magnate dalle accuse sul… - emptynest90 : @giusy98_juvee Per molti il falso era/e Damante! e ci ha dimostrato che avevamo ragione su di lui!!??????????..... -

Ultime Notizie dalla rete : Avevamo ragione SiAmo Lucca: "Manifattura sud, avevamo ragione noi" - Luccaindiretta LuccaInDiretta Villa venduta per non mantenere il figlio? La sola domanda di assegno blocca l’efficacia dell’atto

Anche in assenza di un provvedimento giudiziale, l’istanza per ottenere il mantenimento è sufficiente per l’inefficacia dell’atto ...

Balzo dei ricavi, occupazione in salita: ecco i campioni italiani della crescita

La selezione delle imprese star per tassi annui di espansione si fa sempre più rigida, valuta criteri di onorabilità, indipendenza, sviluppo organico. Al Centro-Nord e nel campo dell’industria si conc ...

Anche in assenza di un provvedimento giudiziale, l’istanza per ottenere il mantenimento è sufficiente per l’inefficacia dell’atto ...La selezione delle imprese star per tassi annui di espansione si fa sempre più rigida, valuta criteri di onorabilità, indipendenza, sviluppo organico. Al Centro-Nord e nel campo dell’industria si conc ...