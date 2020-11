Nadal-Thiem in tv | data | orario e diretta streaming Atp Finals Londra 2020

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 novembre 2020) Rafaele Dominicsi affrontano nella seconda giornata del gruppoalle Atp. Il maiorchino ha esordito in maniera convincente contro Rublev, aggiudicandosi il debutto in due agevoli set. Vittoria anche per l’austriaco contro Tsitsipas in tre parziali. Il match è in programma martedì 17 novembre non prima delle ore 15:00 italiane (dopo il doppio): latv è disponibile su Sky Sport, mentre quellasulla piattaforma di Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia durante la settimana londinese con aggiornamenti live, cronache e highlights. CLASSIFICHE E RISULTATI AGGIORNATI IL MONTEPREMI DEL TORNEO