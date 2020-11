Milazzo: Anziano ucciso con 11 coltellate, arrestato l’omicida (Di lunedì 16 novembre 2020) Un delitto efferato è quello compiuto lo scorso luglio dove un Anziano, G.S. di 73 anni, è stato ucciso con undici coltellate, dato alle fiamme e infine buttato in una discarica per avere la pensione di 650 euro. Questo accadeva a Milazzo in provincia di Messina e solo oggi i carabinieri sono riusciti ad arrestare il killer. Si tratta di Ettore Rossitto, 56 anni, accusato di omicidio premeditato e distruzione di cadavere. A incastrarlo sono state le telecamere di sorveglianza. Incastrato dalle telecamere Le indagini sono partite il 29 luglio scorso quando in una discarica abusiva in località Scaccia è stato trovato un cadavere carbonizzato. L’autopsia ha rivelato che l’Anziano è stato ucciso con 11 coltellate con un ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 16 novembre 2020) Un delitto efferato è quello compiuto lo scorso luglio dove un, G.S. di 73 anni, è statocon undici, dato alle fiamme e infine buttato in una discarica per avere la pensione di 650 euro. Questo accadeva ain provincia di Messina e solo oggi i carabinieri sono riusciti ad arrestare il killer. Si tratta di Ettore Rossitto, 56 anni, accusato di omicidio premeditato e distruzione di cadavere. A incastrarlo sono state le telecamere di sorveglianza. Incastrato dalle telecamere Le indagini sono partite il 29 luglio scorso quando in una discarica abusiva in località Scaccia è stato trovato un cadavere carbonizzato. L’autopsia ha rivelato che l’è statocon 11con un ...

