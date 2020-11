Marsilio: “La convenzione col Napoli? Non mi risulta che il Trentino abbia fatto bandi o aste” (Di lunedì 16 novembre 2020) Il presidente della Regione Abruzzo, Marsilio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Ha parlato della convenzione con il Napoli per il ritiro estivo, convenzione stipulata senza bando, come scritto questa mattina da Repubblica. “La convenzione col Napoli? abbiamo accolto l’opportunità di far svolgere il ritiro al club, muovendoci con tempi ristretti. Se qualcuno dice che per portare in Regione una squadra bisogna fare un bando o un’asta, mi sembra una bassezza. Non mi risulta che il Trentino, per accogliere il Napoli, abbia fatto bandi o aste. È sciacallaggio bello e buono. Il ritiro degli ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 16 novembre 2020) Il presidente della Regione Abruzzo,, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss. Ha parlato dellacon ilper il ritiro estivo,stipulata senza bando, come scritto questa mattina da Repubblica. “Lacolmo accolto l’opportunità di far svolgere il ritiro al club, muovendoci con tempi ristretti. Se qualcuno dice che per portare in Regione una squadra bisogna fare un bando o un’asta, mi sembra una bassezza. Non miche il, per accogliere ilo aste. È sciacallaggio bello e buono. Il ritiro degli ...

TgLa7 : Altre 5 #regioni in zona arancione. Il governatore abruzzese #Marsilio: sono 'Abruzzo, Umbria, Basilicata, Liguria… - napolista : #Marsilio: “La convenzione col #Napoli? Non mi risulta che il Trentino abbia fatto bandi o aste” Il presidente dell… - cocchi2a : RT @Patty66509580: Abruzzo, il governatore Marsilio mette la Regione in zona rossa. Le scuole restano aperte - MPenikas : LN L’Abruzzo zona rossa da mercoledì. Ma le scuole resteranno aperte. Marsilio: “L’obiettivo è fermare la curva e d… - Salvato95551627 : RT @kisskissnapoli: #Abruzzo, il pres. Marsilio: “La convenzione col #Napoli? Abbiamo accolto l’opportunità di far svolgere il ritiro al cl… -

Ultime Notizie dalla rete : Marsilio “La Ritiro Napoli Castel di Sangro, Marsilio: “Mascherina necessaria. Speriamo di aumentare i posti allo stadio” Forza Napoli