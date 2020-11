Coronavirus, i numeri in chiaro. Il fisico Sestili: «Superato il picco dei decessi della seconda ondata. In calo il numero dei ricoveri» (Di lunedì 16 novembre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 16 novembre (Italia/Mondo)Diminuisce, nel primo bollettino di questa settimana, il numero di nuovi casi di contagio di Coronavirus in tutta Italia. Ma diminuisce, come sempre accade in concomitanza con il fine settimana, anche il numero dei tamponi effettuati. «Come ogni lunedì, registriamo un notevole calo dei tamponi, che sono 43 mila in meno rispetto a ieri, e addirittura 102 mila in meno di venerdì scorso, che è la giornata in cui si è registrato il record di tamponi in assoluto», commenta a Open il fisico e divulgatore scientifico Giorgio Sestili. «Quindi c’è un crollo: erano due settimane che non si registravano così pochi tamponi. È il consueto ... Leggi su open.online (Di lunedì 16 novembre 2020), ultime notizie del 16 novembre (Italia/Mondo)Diminuisce, nel primo bollettino di questa settimana, ildi nuovi casi di contagio diin tutta Italia. Ma diminuisce, come sempre accade in concomitanza con il fine settimana, anche ildei tamponi effettuati. «Come ogni lunedì, registriamo un notevoledei tamponi, che sono 43 mila in meno rispetto a ieri, e addirittura 102 mila in meno di venerdì scorso, che è la giornata in cui si è registrato il record di tamponi in assoluto», commenta a Open ile divulgatore scientifico Giorgio. «Quindi c’è un crollo: erano due settimane che non si registravano così pochi tamponi. È il consueto ...

