Covid-19 in Italia dal 9 al 15 novembre: diminuiscono i ricoveri, aumentano i decessi

Dati contrastanti nella settimana dal 9 al 15 novembre per quanto riguarda la lotta dell'Italia contro il Covid-19. Se da una parte troviamo la diminuzione, rispetto a sette giorni prima, di ricoveri e terapie intensive, dall'altra si registra un aumento considerevole di decessi: ben 3.835 i morti mentre sono 243.425 i nuovi casi. Raddoppia l'aumento dei guariti rispetto all'2-8 novembre, sono 85.736. Di seguito il report settimanale.

SETTIMANA 9-15 novembre
+ 5.607 ricoverati (da 26.440 a 32.047)
+ 673 ricoverati in terapia intensiva (da 2.749 a 3.422)
+ 243.425 nuovi contagi
+ 3.835 morti
+ 85.736 guariti
+ 153.854 positivi in più (totale 209.491)

SETTIMANA 2-8 novembre
+ 7.538 ricoverati (da 18.902 a 26.440)
+ 810 ricoverati in terapia intensiva (da 1.939 a 2.749)

