A cosa serve davvero uno smartphone? Forse la risposta è nella serie 7 di realme (Di martedì 10 novembre 2020) cosa serve davvero in uno smartphone? Per cosa si è disposti a pagare? Fino a poco tempo fa la tendenza era quella di dotare anche i device di fascia media di fotocamere che avrebbero soddisfatto i più esigenti fotografi professionisti, ma la fotografia è un'arte e se si è scarsi a scegliere soggetto, luce e momento, anche la migliore reflex non serve a nulla. Quindi torniamo al punto di partenza: cosa serve davvero in uno smartphone? A giudicare dalla tendenza di quasi tutti i produttori, il trend del momento è l'autonomia. Un telefono deve caricarsi in fretta e la batteria deve durare. Poi cos'altro? Deve avere un buon display, perché lo usiamo ... Leggi su agi (Di martedì 10 novembre 2020)in uno? Persi è disposti a pagare? Fino a poco tempo fa la tendenza era quella di dotare anche i device di fascia media di fotocamere che avrebbero soddisfatto i più esigenti fotografi professionisti, ma la fotografia è un'arte e se si è scarsi a scegliere soggetto, luce e momento, anche la migliore reflex nona nulla. Quindi torniamo al punto di partenza:in uno? A giudicare dalla tendenza di quasi tutti i produttori, il trend del momento è l'autonomia. Un telefono deve caricarsi in fretta e la batteria deve durare. Poi cos'altro? Deve avere un buon display, perché lo usiamo ...

Piu_Europa : Con il #Covid, record assoluto di debito pubblico. E cosa ne stiamo facendo? Nazionalizzazioni e sussidi a pioggi… - FiorellaMannoia : Non c'è niente da commentare. Poi se dici a cosa serve questo giornale si offendono. - Corriere : Cosa serve alla Ferrari nel 2021 per diventare campione del mondo - _efuyon : @Black300Joe @boni_castellane @borghi_claudio Aridaje, mi sa che non hai capito il tipo di monarchia. La pic a cosa… - Melito562 : @aniello7779 @Scingilapaje @SPQR76070136 @gianluca_prato Ma ha rinunciato lui! Nessuno lo ha costretto..aveva preso… -

Ultime Notizie dalla rete : cosa serve Nations League, cosa serve all'Italia per qualificarsi alla Final Four Goal.com CNA: “Serve più rispetto per le piccole imprese”

Primo Bertagni, presidente di CNA Alimentare e CNA Commercio di Modena critica senza mezzi termini le modalità con cui sono presi i diversi provvedimenti ...

Francesco Barberini, il più giovane divulgatore scientifico: «Ora, al quinto libro vi svelo i dinosauri»

Genova – L’aula è percorsa da sottili mormorii tra curiosità ed impazienza. Tutti attendono il relatore. Eccolo, dice qualcuno. Pantaloni grigi e maglietta, il codino a tenere i capelli e i denti inci ...

Primo Bertagni, presidente di CNA Alimentare e CNA Commercio di Modena critica senza mezzi termini le modalità con cui sono presi i diversi provvedimenti ...Genova – L’aula è percorsa da sottili mormorii tra curiosità ed impazienza. Tutti attendono il relatore. Eccolo, dice qualcuno. Pantaloni grigi e maglietta, il codino a tenere i capelli e i denti inci ...