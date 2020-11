Ultime Notizie Roma del 03-11-2020 ore 07:10 (Di martedì 3 novembre 2020) Romadailynews radiogiornale martedì 3 novembre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio ore di terrore nel cuore della capitale austriaca dove c’è stato un attacco terroristico da parte di un commando organizzato con almeno 6 obiettivi nel mirino per quelle Sinagoga nel centro della città almeno tre i morti sono un poliziotto e una donna o un attentatore in fuga un altro attentatore moltissimi colpi Darma da fuoco nel centro della capitale austriaca dove i cittadini sono invitati a rimanere in casa i bambini potranno non andare a scuola voci di condanne solida sono arrivate da tutta Europa L’attacco di iena è accaduto pochi giorni dopo quelli in Francia il nuovo dpcm anti-covid prevederà un coprifuoco Nazionale nelle ore serali lo annuncia il premier Conte che spiega si perverrà a livello graduale a ... Leggi su romadailynews (Di martedì 3 novembre 2020)dailynews radiogiornale martedì 3 novembre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio ore di terrore nel cuore della capitale austriaca dove c’è stato un attacco terroristico da parte di un commando organizzato con almeno 6 obiettivi nel mirino per quelle Sinagoga nel centro della città almeno tre i morti sono un poliziotto e una donna o un attentatore in fuga un altro attentatore moltissimi colpi Darma da fuoco nel centro della capitale austriaca dove i cittadini sono invitati a rimanere in casa i bambini potranno non andare a scuola voci di condanne solida sono arrivate da tutta Europa L’attacco di iena è accaduto pochi giorni dopo quelli in Francia il nuovo dpcm anti-covid prevederà un coprifuoco Nazionale nelle ore serali lo annuncia il premier Conte che spiega si perverrà a livello graduale a ...

