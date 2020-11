Tappezzeria | mummia | insopportabile | il vip fatto a pezzi in diretta tv Signorini-Orlando-Ruta scatenati

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 3 novembre 2020) Una sfinge. No, lui si definisce una. In silenzio. Massimiliano Morra guarda tutto e parla poco. E si sollevano nuovi malumori nella casa del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso: da una parte Stefania, dall'altra Maria Teresa. “E'”, dice la giornalista. “L'acqua cheta”, ribadisce la. “Ci sono rimasto molto male per le cose che ha detto Stefania. Sono silenzioso, ma non fesso. Non mi piace parlare alle spalle e non faccio la spia che va a riferire”, puntualizza Massimiliano Morra. “Ogni volta che mi collego sei sempre seduto a guardare nel vuoto. E penso: ma Morra sta facendo il programma o fa?”, dice Alfonso. E rincara la dose ...