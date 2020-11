Piovono ravioli e bao | e cannelloni | e mille altre delizie made in Hong Kong

Leggi su linkiesta

(Di martedì 3 novembre 2020) Sul fatto che il MU Dimsum sia uno dei migliori – se non il migliore – ristoranti cinesi di Milano ci sono pochi dubbi: lo conferma, oltre alle tantissime recensioni positive, la presenza costante di una nutrita fetta di clientela cinese che ogni giorno pranza, cena o prende il tè nell’ampio ed elegante locale di via Aminto Caretto, a pochi passi dalla stazione Centrale. Ok, è vero, forse avremmo dovuto usare il tempo passato, ma la temporanea (si spera!) chiusura alle 18 non implica per noi dover rinunciare alle deliziose specialità della cucina die del Canton per le quali MU è diventato così famoso: in particolare, bao,e più in generale qualsiasi piatto creato dallo chef Kin Cheung. Il locale, già dal lockdown dei mesi ...