Oroscopo Novembre 2020 – Ecco i segni più lunatici dello zodiaco: il risultato potrebbe sorprenderti (Di martedì 3 novembre 2020) A volte basta molto poco per alterarsi e cambiare improvvisamente umore, ma è risaputo che alcune persone presentino questo tratto in maniera decisamente più frequente del normale, rientrando nella categoria poco lusinghiera dei lunatici, ossia chi manifesta atteggiamenti fastidiosi e intolleranti in maniera repentina. Essendo qualcosa di profondamente legato all’aspetto caratteriale, esistono alcuni segni zodiacali maggiormente portati ad adottare questi atteggiamenti: Cancro Un segno tendenzialmente ottimista verso il prossimo e che quindi si prodiga oltremodo verso qualcuno considerato degno della sua fiducia, ma allo stesso tempo si aspetta lo stesso trattamento a parti inverse e quando questo non accade assume un atteggiamento improvvisamente intollerante e vendicativo che lui stesso non riesce a spiegare ... Leggi su giornal (Di martedì 3 novembre 2020) A volte basta molto poco per alterarsi e cambiare improvvisamente umore, ma è risaputo che alcune persone presentino questo tratto in maniera decisamente più frequente del normale, rientrando nella categoria poco lusinghiera dei, ossia chi manifesta atteggiamenti fastidiosi e intolleranti in maniera repentina. Essendo qualcosa di profondamente legato all’aspetto caratteriale, esistono alcunizodiacali maggiormente portati ad adottare questi atteggiamenti: Cancro Un segno tendenzialmente ottimista verso il prossimo e che quindi si prodiga oltremodo verso qualcuno considerato degno della sua fiducia, ma allo stesso tempo si aspetta lo stesso trattamento a parti inverse e quando questo non accade assume un atteggiamento improvvisamente intollerante e vendicativo che lui stesso non riesce a spiegare ...

