Gigi Proietti | la figlia Carlotta | ‘Questo lutto è di tutti’

"Ho pensato tanto a questo momento, l'ho sognato, ne sono stata terrorizzata. Un papà famoso vuol dire tante cose, tra queste non avere un'intimità perché quando esce la 'notizia' si scatena lo 'scoop'… tutte parole che col momento che vivi non c'entrano niente". A parlare è Carlotta Proietti, una delle due figlie di Gigi Proietti, scomparso all'alba del 2 novembre nel giorno in cui avrebbe compiuto 80 anni.

