Vi spiego la missione di Sean Connery | l’agente 007 con licenza di pensare

(Di lunedì 2 novembre 2020) (Guglielmo di Baskerville) “Il nostro Francesco era ben disposto al riso”. (Il monaco bibliotecario, Jorge da Burgos) “Il riso è un vento diabolico, Che deforma il volto e rende gli uomini simili alle scimmie”. “Ma le scimmie non ridono. Il riso è proprio dell’uomo. “Come il peccato! Cristo non rideva mai”. “Ne siete così sicuro?”. “Non c’è nulla nelle Scritture che induca a ritenerlo”. “Ma neppure nulla che induca a credere il contrario. I santi stessi hanno fatto ricorso alle burle per mettere in ridicolo i nemici della fede (…) Aristotele dedicò il II libro della Poetica alla Commedia come strumento di verità”. “Avete letto quell’opera?”. “No, naturalmente. Sono secoli che è andata perduta. “No, non è ...