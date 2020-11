Ufficiale: Potenza, esonerato l’allenatore Mario Somma (Di lunedì 2 novembre 2020) Il Potenza Calcio Srl comunica che Mario Somma è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società desidera ringraziare il tecnico per il lavoro svolto sulla panchina del Potenza, mostrando sin dal primo giorno di allenamento impegno, serietà e correttezza professionale, qualità queste che si sono felicemente sposate con quella essenziale della ricchezza umana e relazionale, grazie alla quale Mario Somma ha esercitato il ruolo di allenatore della Prima Squadra creando sempre una piacevole sintonia con l’intero ambiente Potenza. La Società augura a mister Somma le migliori fortune sportive e i più felici traguardi per il prosieguo della sua carriera. Al suo posto, il ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 2 novembre 2020) IlCalcio Srl comunica cheè stato sollevato dal suo incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società desidera ringraziare il tecnico per il lavoro svolto sulla panchina del, mostrando sin dal primo giorno di allenamento impegno, serietà e correttezza professionale, qualità queste che si sono felicemente sposate con quella essenziale della ricchezza umana e relazionale, grazie alla qualeha esercitato il ruolo di allenatore della Prima Squadra creando sempre una piacevole sintonia con l’intero ambiente. La Società augura a misterle migliori fortune sportive e i più felici traguardi per il prosieguo della sua carriera. Al suo posto, il ...

