Trump | Joe Biden trasformerà l’America in uno “Stato prigione” con i lockdown

Leggi su databaseitalia

(Di lunedì 2 novembre 2020) Il presidente Donaldha criticato la volontà dell’ex vicepresidente Joedi dichiarare più blocchi per il coronavirus durante una manifestazione elettorale domenica in Georgia. “Joepromette di ritardare il vaccino e trasformare l’America in uno stato carcerario”, ha detto. “Un voto perè un voto per serrate, licenziamenti e miseria”.ha nuovamente accusatodi ipocrisia per aver permesso ai mob di sinistra di saccheggiare, bruciare e ribellarsi in alcune delle principali città americane, sostenendo che ciò ha solo peggiorato la pandemia. “Hanno chiuso le vostre chiese, hanno chiuso le vostre scuole, ma se volete insorgere e incendiare i ...