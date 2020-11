Soldi regalati da parenti: dal problema del fisco alla tracciabilità (Di lunedì 2 novembre 2020) L’Agenzia delle Entrate, l’ABI e la Guardia di Finanza sono i tre occhi principali che guardano i nostri conti correnti. Infatti, tutti i paesi del mondo, quindi anche l’Italia, sui Soldi trasferiti, donati o pagati deve tener conto di due elementi: la tracciabilità e il fisco. Tutto ciò avviene anche sui Soldi regalati dai genitori, dai fratelli, dai parenti, dai figli ai genitori. Sulle somme molto grandi e importanti, addirittura scatta l’obbligo di riferirsi ad un notaio. Per l’Agenzia delle Entrate invece, i Soldi che entrano rappresentano un reddito nuovo o che si aggiunge a ciò che guadagna e percepisce una persona. Non tutte le somme di denaro sono tassate e quindi non sempre bisogna preoccuparsi, bisogna però avere ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 2 novembre 2020) L’Agenzia delle Entrate, l’ABI e la Guardia di Finanza sono i tre occhi principali che guardano i nostri conti correnti. Infatti, tutti i paesi del mondo, quindi anche l’Italia, suitrasferiti, donati o pagati deve tener conto di due elementi: la tracciabilità e il. Tutto ciò avviene anche suidai genitori, dai fratelli, dai, dai figli ai genitori. Sulle somme molto grandi e importanti, addirittura scatta l’obbligo di riferirsi ad un notaio. Per l’Agenzia delle Entrate invece, iche entrano rappresentano un reddito nuovo o che si aggiunge a ciò che guadagna e percepisce una persona. Non tutte le somme di denaro sono tassate e quindi non sempre bisogna preoccuparsi, bisogna però avere ...

