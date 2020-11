Scappo dalla città | è l' ora dei city quitters di G Marino

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 2 novembre 2020) (di Giorgia) Claustrofobica, stressante, affollata, inquinata, iper-sorvegliata, non autosufficiente e pure dispendiosa. La; oggi in discussione. Persino nella sua versione “smart”, che sembrava fino a qualche anno fa la panacea per ogni male, la realtà urbana si scopre in questo distopico 2020 come il luogo da cui scappare. Per andare, ovviamente, a vivere in campagna.Se ne; parlato pochi giorni fa al festival TorinoStratosferica – Utopian Hours, che dal 2014 intercetta le tendenze del vivere urbano, creando connessioni e scambi fra pensatori, architetti e-makers da tutto il mondo.Dai newyorkesi in fuga da Manhattan ai londinesi che progettano di comprare un cottage in qualche amena contea, fino agli italiani, che in questi ...