Rsa, boom di contagi: ecco perché sono diventate focolai pericolosissimi per i nostri anziani (Di lunedì 2 novembre 2020) Cosa ha portato le case di riposo a trasformarsi, con l’avanzare della minaccia Covid-19, in luoghi pericolosi, dove sono stati registrati negli ultimi mesi il 40% dei decessi legati alle complicazioni causate dal virus? Una lunga somma di errori e mancanze, dalle attrezzature carenti all’impreparazione del personale sulle procedure necessarie per contenere l’infezione. Ma anche una serie di problematiche di più ampio respiro, a partire dall’età media del Paese, la più alta d’Europa (gli over 80 sono 4,4 milioni) con 18,6 posti letto ogni 1.000 anziani, contro una media Ue del 43,8. Sulle pagine del Corriere della Sera, Milena Gabanelli, Mario Gerevini e Simona Ravizza hanno pubblicato uno studio basato sui dati Istat, del ministero della Salute e dell’Annuario scolastico dal ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 2 novembre 2020) Cosa ha portato le case di riposo a trasformarsi, con l’avanzare della minaccia Covid-19, in luoghi pericolosi, dovestati registrati negli ultimi mesi il 40% dei decessi legati alle complicazioni causate dal virus? Una lunga somma di errori e mancanze, dalle attrezzature carenti all’impreparazione del personale sulle procedure necessarie per contenere l’infezione. Ma anche una serie di problematiche di più ampio respiro, a partire dall’età media del Paese, la più alta d’Europa (gli over 804,4 milioni) con 18,6 posti letto ogni 1.000, contro una media Ue del 43,8. Sulle pagine del Corriere della Sera, Milena Gabanelli, Mario Gerevini e Simona Ravizza hanno pubblicato uno studio basato sui dati Istat, del ministero della Salute e dell’Annuario scolastico dal ...

lorca1973 : Già è così .... rsa e ospedali sono il centro del contagio e faranno fare il boom dei deceduti - giupipia : Per coloro che hanno criticato il suggerimento di proteggere principalmente la popolazione anziana: un'altra RSA ha… - AnsaVeneto : >ANSA-IL-PUNTO/COVID:Veneto, boom casi e stress su ospedali. Terapie intensive sopra quota 100, focolaio in Rsa tre… - silviettinabb : @claudiomontar Credo sia come un contesto di 'famiglia allargata', esattamente come fra conviventi, se è positivo u… -

Ultime Notizie dalla rete : Rsa boom Coronavirus nelle Rsa, boom di casi: oltre 100 i positivi tra ospiti e operatori. E Coteto diventa struttura Covid LivornoToday Coronavirus nel Lazio, è allarme cluster in alcune RSA della Regione

Ma è nell’Asl di Frosinone che c’è stato un boom di casi: 399 solo ieri. Sono 36 i casi con il link alla casa di riposo Diaconia a Veroli, mentre sono 24 quelli legati alla RSA S. Elisabetta di Fiuggi ...

Coronavirus in Basilicata, il terrore di nuovi focolai: Positivi in crescita: boom a Irsina (52), Lavello (14) e al Don Uva (16)

UNA crescita costante di casi e ricoveri: nonostante la Basilicata sia la regione italiana con l’Rt più basso (1,04), quelli lucani sono numeri che creano ansia e preoccupazioni. Continua ad aumentare ...

Ma è nell’Asl di Frosinone che c’è stato un boom di casi: 399 solo ieri. Sono 36 i casi con il link alla casa di riposo Diaconia a Veroli, mentre sono 24 quelli legati alla RSA S. Elisabetta di Fiuggi ...UNA crescita costante di casi e ricoveri: nonostante la Basilicata sia la regione italiana con l’Rt più basso (1,04), quelli lucani sono numeri che creano ansia e preoccupazioni. Continua ad aumentare ...