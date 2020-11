Morte Gigi Proietti, la vita privata: la compagna Sagitta Alter, le figlie Susanna e Carlotta (Di lunedì 2 novembre 2020) Gigi Proietti è scomparso la notte del 2 novembre, proprio il giorno del suo compleanno. Su questa data l’attore aveva anche ironizzato: “Che dobbiamo fa’? La data è quella che è, il 2 novembre”. Il compianto attore lascia la compagna e le due figlie. Ecco chi sono La compagna di Gigi Proietti, un amore vero “Lei … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 2 novembre 2020)è scomparso la notte del 2 novembre, proprio il giorno del suo compleanno. Su questa data l’attore aveva anche ironizzato: “Che dobbiamo fa’? La data è quella che è, il 2 novembre”. Il compianto attore lascia lae le due. Ecco chi sono Ladi, un amore vero “Lei … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

massimobray : “Ringraziamo Iddio, noi attori, che abbiamo il privilegio di poter continuare i nostri giochi d'infanzia fino alla… - luigidimaio : La morte di #GigiProietti ci addolora profondamente e scuote un intero Paese, già profondamente colpito. Un’icona… - myrtamerlino : “Potrei esserti amico in un minuto, ma se nun sai ride mi allontano. Chi non sa ride, mi insospettisce.” Ciao Gigi… - MUSICIA89804917 : RT @Miti_Vigliero: 'Ringraziamo Iddio, noi attori, che abbiamo il privilegio di poter continuare i nostri giochi d'infanzia fino alla morte… - tardisofbooks : Io sconvolta per la morte di Gigi Proietti, davvero. -