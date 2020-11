L' ultima lezione del prof Gigi Proietti | ' Il teatro andrebbe curato di più dalle istituzioni'

LaStampa : A luglio aveva inaugurato la stagione estiva del Silvano Toti Globe Theatre di Roma dedicata a Shakespeare. - LaStampa : L’ultima lezione di Gigi Proietti: “La comicità è una grande mistero, si sa solo che fa ridere” - fabbri333 : L’ultima lezione di Gigi Proietti: “La comicità è un grande mistero, si sa solo che fa ridere” - bertdany93 : RT @LaStampa: A luglio aveva inaugurato la stagione estiva del Silvano Toti Globe Theatre di Roma dedicata a Shakespeare. - 1205fiorella : RT @LaStampa: A luglio aveva inaugurato la stagione estiva del Silvano Toti Globe Theatre di Roma dedicata a Shakespeare. -

Ultime Notizie dalla rete : ultima lezione

La Stampa

E' stata l'ultima lezione del prof. di teatro Gigi Proietti, che riaprendo con caparbietà il suo Silvano Toti Globe Theatre aveva "rischiato" presentando una stagione "non di monologhi, ma di spettaco ...Non avevo idea di cosa fosse il teatro, poi ho fatto la prova pratica al Centro Universitario Teatrale della Sapienza e mi hanno detto che recitavo come Albertazzi. Speriamo non sia una mandrakata, pe ...