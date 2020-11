La Polonia in piazza contro le leggi che vietano l’aborto (Di lunedì 2 novembre 2020) Il partito ultraconservatore al potere ha limitato solo ai casi di stupro l’interruzione di gravidanza. Ma il paese, in piena pandemia, ha reagito con una manifestazione di 100mila persone. leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 2 novembre 2020) Il partito ultraconservatore al potere ha limitato solo ai casi di stupro l’interruzione di gravidanza. Ma il paese, in piena pandemia, ha reagito con una manifestazione di 100mila persone.

