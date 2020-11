Johnny Depp, il giudice gli dà torto sulle botte all'ex moglie Amber Heard (Di lunedì 2 novembre 2020) Johnny Depp ha torto, secondo la giustizia britannica, ed è vero che picchiava l'ex moglie Amber Heard . Il giudice Andrew Nicol, dell'Alta Corte di Londra, ha rigettato oggi la denuncia per ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020)ha, secondo la giustizia britannica, ed è vero che picchiava l'ex. IlAndrew Nicol, dell'Alta Corte di Londra, ha rigettato oggi la denuncia per ...

