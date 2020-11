«Il settore musicale non è un hobby» (Di lunedì 2 novembre 2020) La vita, a volte, ha un modo tutto suo per concederci le opportunità di esaminare noi stessi ed il mondo che ci circonda. Quest’anno ho parlato spesso di questo concetto dandogli anche un nome, Big Break: la grande pausa, una grande occasione. Questo bisesto 2020, sia nel bene che nel male, è stato l’anno della grande, grandissima rottura (di scatole anche). Una sospensione alquanto bizzarra che mi ha permesso di rivalutare tutto il mio operato sia in campo artistico che personale, raccogliendo e riordinando un po’ tutta la mia esistenza, per riformulare proposte, iniziative e idee. Leggi su vanityfair (Di lunedì 2 novembre 2020) La vita, a volte, ha un modo tutto suo per concederci le opportunità di esaminare noi stessi ed il mondo che ci circonda. Quest’anno ho parlato spesso di questo concetto dandogli anche un nome, Big Break: la grande pausa, una grande occasione. Questo bisesto 2020, sia nel bene che nel male, è stato l’anno della grande, grandissima rottura (di scatole anche). Una sospensione alquanto bizzarra che mi ha permesso di rivalutare tutto il mio operato sia in campo artistico che personale, raccogliendo e riordinando un po’ tutta la mia esistenza, per riformulare proposte, iniziative e idee.

FIMI_IT : #SaveTheDate • Grazie al progresso tecnologico, il settore dell'entertainment ha sfruttato il lockdown per testare… - FIMI_IT : Il lockdown ha accelerato il processo di digitalizzazione del settore musicale, aprendo le porte a una stagione ric… - impusino : Ci sono imprenditori nel settore musicale (negozianti di prodotti audio/video) tra i miei amici di Twitter? P.S. d… - FIMI_IT : #SaveTheDate • Grazie al progresso tecnologico, il settore dell'entertainment ha sfruttato il lockdown per testare… - buontempo66 : RT @DejaniraBada: Oggi al telefono con Enrico Ruggeri per parlare della situazione del settore musicale e culturale considerato “non essenz… -

Ultime Notizie dalla rete : settore musicale «Il settore musicale non è un hobby» Vanity Fair.it Dal metal al porno: la bizzarra parabola di Evan Seinfeld (ex Biohazard)

02 nov 2020 - "Ho guadagnato più soldi nel settore dei film per adulti in un mese che in anni di tour con i Biohazard".

Dpcm, il ballo di protesta degli artisti

Una manifestazione pacifica, da parte di rappresentanti del mondo della cultura, della danza e della musica, è andata in scena oggi... Scopri di più ...

02 nov 2020 - "Ho guadagnato più soldi nel settore dei film per adulti in un mese che in anni di tour con i Biohazard".Una manifestazione pacifica, da parte di rappresentanti del mondo della cultura, della danza e della musica, è andata in scena oggi... Scopri di più ...