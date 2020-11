‘Grande Fratello Vip 5’, quindicesima puntata: commenti a caldo (Di lunedì 2 novembre 2020) Alle 21.40, su Canale 5, la quindicesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini. A voi i commenti! L'articolo ‘Grande Fratello Vip 5’, quindicesima puntata: commenti a caldo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di lunedì 2 novembre 2020) Alle 21.40, su Canale 5, ladella quinta edizione del GrandeVip, il reality show condotto da Alfonso Signorini. A voi i! L'articolo ‘GrandeVip 5’,proviene da Isa e Chia.

trash_italiano : Potevamo far rientrare Gabriele Rossi al Grande Fratello Vip ma nooooooo facciamo entrare Bettarini. #noneladurso - trash_italiano : #GFVIP, Andrea Zelletta ha ottenuto informazioni fuori dalla casa? Tutte le cose che non tornano - trash_italiano : #GFVIP, un’altra frase choc di Francesco Oppini: 'Flavia Vento è una che rischi di ammazzare di botte' - rossodellerose_ : RT @panelelasalame: #GFVIP Pier: 'Mi basterebbe vedere mio figlio anche solo per 15 secondi o mio fratello.' Tommy: 'Vorrei vedere mia sor… - minigio20 : RT @TrashAmmme: Stefania: chissà quando finirà questo grande fratello.. il 4? O chi lo sa.. Massimiliano: una cosa è certa, siamo entrati… -