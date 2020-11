Forest bathing e trekking sui Monti Simbruini, nel cuore dell'Abruzzo (Di lunedì 2 novembre 2020) Sembra di essere nei grandi parchi canadesi. Eppure siamo nel cuore dell'Italia, in Abruzzo, sui Monti Simbruini, dove il foliage rosso, arancio e verde dei boschi della Marsica e delle faggete, in ... Leggi su leggo (Di lunedì 2 novembre 2020) Sembra di essere nei grandi parchi canadesi. Eppure siamo nel'Italia, in, sui, dove il foliage rosso, arancio e verde dei boschia Marsica ee faggete, in ...

Borghi in autunno: ecco quali visitare da Nord a Sud, per una gita tra foliage e buona tavola

Un viaggio alla scoperta dei borghi in autunno, tra le Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano che in questa stagione danno il meglio di sé.

