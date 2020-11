FCA, 24 positivi al Covid e 16 in quarantena: la Fiom chiede lo screening di massa (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Oggi 2 novembre 2020 si è tenuta la riunione comitato Covid-19. L’azienda ci ha comunicato che ci sono 24 lavoratori positivi Covid tra operai ed impiegati, nonché 16 lavoratori in quarantena cautelativa“. E’ la nota delle Rls Fiom-Cgil di Pratola Serra. Tre le richieste avanzate: screening di massa (tamponi); una sorveglianza più oculata della mobilità, pullman e trasporti privati; una più accurata pianificazione degli spostamenti dei lavoratori risultati positivi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Oggi 2 novembre 2020 si è tenuta la riunione comitato-19. L’azienda ci ha comunicato che ci sono 24 lavoratoritra operai ed impiegati, nonché 16 lavoratori incautelativa“. E’ la nota delle Rls-Cgil di Pratola Serra. Tre le richieste avanzate:di(tamponi); una sorveglianza più oculata della mobilità, pullman e trasporti privati; una più accurata pianificazione degli spostamenti dei lavoratori risultati. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

