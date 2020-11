Covid 19 | De Luca sul lockdown in Campania | “Si chiude se lo decide il premier Conte”

Leggi su 2anews

(Di lunedì 2 novembre 2020)19 ein: il governatore Vincenzo Deribadisce la sua posizione sulle nuove misure restrittive. Stamattina in Parlamento, ilGiuseppe Conte ha annunciato le misure restrittive del prossimo DPCM anti19, che dovrebbe arrivare già questa sera. Tra i provvedimenti, lo stop a spostamenti tra regioni salvo motivi urgenti, riduzione fino al 50% del limite di capienza dei mezzi pubblici, didattica a distanza per le sole scuole superiori, coprifuoco nazionale alle 21 o alle 22 e zone rosse mirate, oltre alla chiusura dei centri commerciali e nei giorni festivi e prefestivi. Tuttavia, si sta ancora una volta accentuando lo scontro tra le Regioni e il Governo sulle nuove strette da imporre ai cittadini. Come riportato da “Il ...