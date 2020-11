Cavalli di Battaglia: anticipazioni, ospiti e streaming del programma in ricordo di Gigi Proietti (Di lunedì 2 novembre 2020) Questa sera in ricordo di Gigi Proietti, morto oggi – lunedì 2 novembre 2020 – giorno del suo 80esimo compleanno, su Rai 1 andrà in onda Cavalli di Battaglia, one man show del grande artista romano trasmesso dalla tv di Stato nel 2017 dal Teatro Verdi di Montecatini Terme. Il programma di e con Gigi Proietti, scritto con Federico Andreotti, Matteo Catalano, Stefano Disegni, Stefano Sarcinelli e Loredana Scaramella, è la trasposizione televisiva dell’omonimo successo teatrale che scaturisce dal vasto repertorio dell’attore romano, lungo 50 anni di vita nello spettacolo, accompagnato da un’orchestra e da un corpo di ballo. Al suo fianco, nel corso delle varie puntate, tanti ospiti del ... Leggi su tpi (Di lunedì 2 novembre 2020) Questa sera indi, morto oggi – lunedì 2 novembre 2020 – giorno del suo 80esimo compleanno, su Rai 1 andrà in ondadi, one man show del grande artista romano trasmesso dalla tv di Stato nel 2017 dal Teatro Verdi di Montecatini Terme. Ildi e con, scritto con Federico Andreotti, Matteo Catalano, Stefano Disegni, Stefano Sarcinelli e Loredana Scaramella, è la trasposizione televisiva dell’omonimo successo teatrale che scaturisce dal vasto repertorio dell’attore romano, lungo 50 anni di vita nello spettacolo, accompagnato da un’orchestra e da un corpo di ballo. Al suo fianco, nel corso delle varie puntate, tantidel ...

