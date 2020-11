Boomerang rigorista per Rutte: l'Olanda frena il suo Recovery Plan in vista del voto (Di lunedì 2 novembre 2020) L’approccio rigorista sulle condizionalità da legare al Recovery Fund rischia di ritorcersi contro i Paesi Bassi. Secondo quanto riportato dal network della tv pubblica NOS, il Governo guidato da Mark Rutte, travolto in pieno e alla sprovvista dalla seconda ondata dell’epidemia Covid, può perdere l’appuntamento con la prima tranche di sussidi che gli spettano, circa sei miliardi di euro previsti dal fondo europeo Next Generation Ue per contrastare la crisi pandemica. In totale, i Paesi Bassi hanno registrato finora più di 330mila casi e circa 7.350 morti. Da due settimane il Paese è in “lockdown parziale”, tra i primi in Europa a reintrodurre diverse restrizioni, tra cui la chiusura dei ristoranti, pub e bar. Le attività più colpite dalla crisi ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 2 novembre 2020) L’approcciosulle condizionalità da legare alFund rischia di ritorcersi contro i Paesi Bassi. Secondo quanto riportato dal network della tv pubblica NOS, il Governo guidato da Mark, travolto in pieno e alla sprovdalla seconda ondata dell’epidemia Covid, può perdere l’appuntamento con la prima tranche di sussidi che gli spettano, circa sei miliardi di euro previsti dal fondo europeo Next Generation Ue per contrastare la crisi pandemica. In totale, i Paesi Bassi hanno registrato finora più di 330mila casi e circa 7.350 morti. Da due settimane il Paese è in “lockdown parziale”, tra i primi in Europa a reintrodurre diverse restrizioni, tra cui la chiusura dei ristoranti, pub e bar. Le attività più colpite dalla crisi ...

Dome689 : RT @HuffPostItalia: Boomerang rigorista per Rutte: l'Olanda frena il suo Recovery Plan in vista del voto - anna30048679 : RT @HuffPostItalia: Boomerang rigorista per Rutte: l'Olanda frena il suo Recovery Plan in vista del voto - HuffPostItalia : Boomerang rigorista per Rutte: l'Olanda frena il suo Recovery Plan in vista del voto -

Ultime Notizie dalla rete : Boomerang rigorista Boomerang rigorista per Rutte: l'Olanda frena il suo Recovery Plan in vista del voto L'HuffPost Boomerang rigorista per Rutte: l'Olanda frena il suo Recovery Plan in vista del voto

Piano da presentare a un mese dalle elezioni: non è detto che ci sia un governo. E le condizionalità rischiano di costare caro nelle urne ...

Conte uomo solo (e fuori tempo)

Il premier illustra in Parlamento il dpcm di domenica (con i contagi però già aumentati). Schricchiolii di maggioranza e lui cita Einstein: "Siamo qui non per noi ma per gli altri uomini..." ...

Piano da presentare a un mese dalle elezioni: non è detto che ci sia un governo. E le condizionalità rischiano di costare caro nelle urne ...Il premier illustra in Parlamento il dpcm di domenica (con i contagi però già aumentati). Schricchiolii di maggioranza e lui cita Einstein: "Siamo qui non per noi ma per gli altri uomini..." ...