Avanza la seconda ondata, la Regione potenzia gli ospedali: 1100 posti covid entro venerdì, per fine mese 2900 (Di lunedì 2 novembre 2020) In Puglia, entro venerdì 6 novembre, dovranno essere attivi 1100 posti letto covid. A disporlo è il direttore del Dipartimento Salute della Regione, Vito Montanaro, che ha inviato una circolare ... Leggi su baritoday (Di lunedì 2 novembre 2020) In Puglia,venerdì 6 novembre, dovranno essere attiviletto. A disporlo è il direttore del Dipartimento Salute della, Vito Montanaro, che ha inviato una circolare ...

baritoday : Avanza la seconda ondata, la Regione potenzia gli ospedali: 1100 posti covid entro venerdì, per fine mese 2900… - ciaokomodinoh : @maniconio A me la parte seconda andata in onda ieri sera basta e avanza - simoneim : @MarioPonzo2 @VittorioSgarbi @stampasgarbi Mai stato in affitto. Soldi buttati. Pago mutuo seconda casa e imu... qu… - claudia60_di : @giusvo ...e mi dia pure un cervello,se gliene avanza uno,anche di seconda mano - floxpollim0n : A parte i soldi (che non ho ihihi) che spenderei senza poter fare nulla visto che tutto è chiuso e si deve essere i… -

Ultime Notizie dalla rete : Avanza seconda Come avanza la covid nei luoghi chiusi Focus Challenger Parma: avanzano tutti gli italiani nel day 1

Luca Vanni batte Tristan Lamasine nel match valevole per il primo turno al Challenger di Parma 2020. L'azzurro, arrivato dalle qualificazioni, si impone in due set con il punteggio di 6-2 6-4 e approd ...

Covid. Cremona, 71 medici scrivono a Gallera e Asst: “La sanità qui è da riorganizzare”

02 NOV - Ormai nel pieno della seconda ondata Covid, i medici cremonesi lanciano la loro allerta e chiedono di essere ascoltati “prima che sia troppo tardi”, con una petizione firmata da 71 fra specia ...

Luca Vanni batte Tristan Lamasine nel match valevole per il primo turno al Challenger di Parma 2020. L'azzurro, arrivato dalle qualificazioni, si impone in due set con il punteggio di 6-2 6-4 e approd ...02 NOV - Ormai nel pieno della seconda ondata Covid, i medici cremonesi lanciano la loro allerta e chiedono di essere ascoltati “prima che sia troppo tardi”, con una petizione firmata da 71 fra specia ...