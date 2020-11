Almanacco del 02-11-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 2 novembre 2020)del giorno inizia un nuovo mese inizia anche una nuova settimana inizia il lunedì lunedì 2 novembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda la commemorazione di tutti i fedeli defunti si festeggia anche il Beato Pio Campidelli sono nati oggi a intanto Scusate prima di nativi oggi Pio che della dino Pio significa colui che adempie ai dov’eri morali e religiosi e i suoi nati di oggi Oggi è una giornata un po’ particolare avrebbe compiuto 80 anni Gigi Proietti il noto attore romano era ricoverato da giorni in una clinica Romana per accertamenti era stato colpito proprio ieri da un grave scompenso cardiaco è venuto a mancarefrullatore nelle prime ore di questa mattina da subito le sue condizioni erano apparse molto serie proprio oggi Proietti avrebbe compiuto 80 anni in una carriera lunga oltre 50 anni ha ...