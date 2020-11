Spezia-Juventus 1-4 | doppio Ronaldo trascina la Signora

(Di domenica 1 novembre 2020) Cristianotorna ed è subito decisivo. Doppietta per CR7, che entra nel secondo tempo sul punteggio di parità, reti di Morata e Pobega , elaal successo per 4-1 sullo

Doppietta di CR7, Morata e… Spezia-Juventus in un minuto Cristiano Ronaldo, dopo il periodo di quarantena, parte dalla panchina ed entra durante il secondo tempo rendendosi protagonista con una doppie ...LA SPEZIA - Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport al termine dell'incontro perso per 4-1 in casa contro la Juventus. "L'errore più ...