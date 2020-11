Serve un nuovo lockdown, l’allarme dell’Ordine dei medici (Di lunedì 2 novembre 2020) Serve un nuovo lockdown, l’allarme arriva direttamente dall’Ordine dei medici di Torino che valuta insostenibile la situazione dei contagi Chiudete tutto, altrimenti non ce la faremo ad andare avanti. Questo è il senso dell’appello rivolto oggi dall’Ordine dei medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Torino, ai politici nazionali e locali. Parole che arrivano dopo … L'articolo Serve un nuovo lockdown, l’allarme dell’Ordine dei medici proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 2 novembre 2020)un, l’allarme arriva direttamente dall’Ordine deidi Torino che valuta insostenibile la situazione dei contagi Chiudete tutto, altrimenti non ce la faremo ad andare avanti. Questo è il senso dell’appello rivolto oggi dall’Ordine deiChirurghi e Odontoiatri della Provincia di Torino, ai politici nazionali e locali. Parole che arrivano dopo … L'articoloun, l’allarme dell’Ordine deiproviene da Inews.it.

