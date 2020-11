Real Madrid, Isco verso l’addio: vuole andare all’Everton (Di domenica 1 novembre 2020) Il Real Madrid saluterà Isco a gennaio: il fantasista spagnolo vuole trasferirsi all’Everton di Ancelotti Il Real Madrid si separerà da Isco nel corso della finestra invernale di calciomercato. Come riportato dal Sunday Mirror, il fantasista spagnolo vorrebbe trasferirsi all’Everton di Carlo Ancelotti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 novembre 2020) Ilsaluteràa gennaio: il fantasista spagnolotrasferirsi all’Everton di Ancelotti Ilsi separerà danel corso della finestra invernale di calciomercato. Come riportato dal Sunday Mirror, il fantasista spagnolo vorrebbe trasferirsi all’Everton di Carlo Ancelotti. Leggi su Calcionews24.com

OfficialASRoma : ??? 19 anni fa l'esordio di De Rossi... ...e un anno dopo, sempre in Champions League, la vittoria in casa del Real… - beinsports_FR : ?? #CDD ???? Real Madrid : Karim Benzema, le chef d'orchestre #ElClasico - SkySport : ULTIM'ORA INTER Risentimento agli adduttori coscia sinistra per Lukaku Salterà le partite contro Parma e Real Madri… - mirkosp95 : RT @MatteoGalie: Theo Hernandez: *fa uno scatto al 90esimo dopo una partita incolore* Telecronisti: mamma mia ma questo è un animale, enne… - delinquentweet : Secondo quanto dicono in Inghilterra, l'Everton sarebbe pronto ad accogliere un altro giocatore del Real Madrid. -