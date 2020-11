PlayStation 5 e Assassin's Creed Syndicate, Ubisoft rimuove l'avviso di non retrocompatibilità (Di domenica 1 novembre 2020) Un paio di giorni fa, Ubisoft aveva annunciato che alcuni dei suoi titoli PS4, non sarebbero stati retrocompatibili con PlayStation 5, causando la perplessità degli utenti.In origine, fu Sony stessa a dichiarare (con discreto anticipo) quali titoli non sarebbero stati accettati dal nuovo hardware e tale lista comprendeva solo una decina di titoli, principalmente indie.A sole due settimane dal lancio della console, sorpresa, pare che la lista sia più lunga del previsto e, questa volta, non comprende solo indie: fra i titoli presenti nella lista nera di Ubisoft sono infatti presenti perfino dei titoli Assassin's Creed, come Assassin's Creed Syndicate e la trilogia di AC: Chronicle.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 1 novembre 2020) Un paio di giorni fa,aveva annunciato che alcuni dei suoi titoli PS4, non sarebbero stati retrocompatibili con5, causando la perplessità degli utenti.In origine, fu Sony stessa a dichiarare (con discreto anticipo) quali titoli non sarebbero stati accettati dal nuovo hardware e tale lista comprendeva solo una decina di titoli, principalmente indie.A sole due settimane dal lancio della console, sorpresa, pare che la lista sia più lunga del previsto e, questa volta, non comprende solo indie: fra i titoli presenti nella lista nera disono infatti presenti perfino dei titoli's, come'se la trilogia di AC: Chronicle.Leggi altro...

