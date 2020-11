Oroscopo Novembre 2020 – Quali sono i segni più goffi dello zodiaco? Scoprilo! (Di domenica 1 novembre 2020) Goffagine è un termine liberamente applicabile sia a chi è poco portato agli atti manuali, ma anche nel più diffuso significato riferito al poco tatto ed eleganza delle situazioni, quasi sempre in maniera involontaria ma sempre piuttosto evidente. Appartengono alla categoria le persone che sono solite essere vittima di gaffes, ossia situazioni imbarazzanti causate proprio dall’assenza di premura, e quasi sempre è correlato al segno zodiacale. Ecco i più goffi dello zodiaco: Pesci Segno spesso slegato parzialmente dalla realtà, i Pesci sono grandi sognatori, persone affabili e di fiducia, oltre che artisti di talento e persone dalla mentalità acuta. Il rovescio della medaglia è che sono delle persone poco pratiche e ... Leggi su giornal (Di domenica 1 novembre 2020) Goffagine è un termine liberamente applicabile sia a chi è poco portato agli atti manuali, ma anche nel più diffuso significato riferito al poco tatto ed eleganza delle situazioni, quasi sempre in maniera involontaria ma sempre piuttosto evidente. Appartengono alla categoria le persone chesolite essere vittima di gaffes, ossia situazioni imbarazzanti causate proprio dall’assenza di premura, e quasi sempre è correlato al segno zodiacale. Ecco i più: Pesci Segno spesso slegato parzialmente dalla realtà, i Pescigrandi sognatori, persone affabili e di fiducia, oltre che artisti di talento e persone dalla mentalità acuta. Il rovescio della medaglia è chedelle persone poco pratiche e ...

50annieround : OROSCOPO DI SUSY GROSSI DAL 2 AL 8 NOVEMBRE 2020 - - ValeLaQueen : RT @AstrOroscopo: L'oroscopo di domani 2 novembre, 1^ sestina: lunedì speciale per Gemelli, Cancro stanco - laylamarrouk : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, domenica 1 novembre, con la Luna nel segno del Toro. Buona lettura, buon like, buon retweet, se… - Vivi_Tenerife : OROSCOPO NOVEMBRE 2020 - bebapredo : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, domenica 1 novembre, con la Luna nel segno del Toro. Buona lettura, buon like, buon retweet, se… -