Omicidio a Bologna, anziano ucciso in casa: al vaglio la posizione del figlio (Di domenica 1 novembre 2020) Avrebbe ucciso l'anziano padre colpendolo con un oggetto contundente. È questo la prima ricostruzione di un Omicidio avvenuto a Bologna , in via Emilia Ponente, periferia della città, su cui sta ... Leggi su leggo (Di domenica 1 novembre 2020) Avrebbel'padre colpendolo con un oggetto contundente. È questo la prima ricostruzione di unavvenuto a, in via Emilia Ponente, periferia della città, su cui sta ...

ultimenotizie : Avrebbe ucciso il padre di 89 anni, colpendolo con un oggetto contundente. È una prima e sommaria ricostruzione del… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Omicidio a Bologna, anziano ucciso in casa: al vaglio la posizione del figlio - leggoit : Omicidio a Bologna, anziano ucciso in casa: al vaglio la posizione del figlio - alessiodegiu : #Omicidio a #BorgoPanigale Un uomo di 89 anni è stato ucciso dal figlio di 59 anni in via Emilia Ponente. Dai primi… - occhio_notizie : Gli avvocati del #buccinese hanno annunciato che faranno ricorso davanti ai giudici della #Corte di #Cassazione -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Bologna Omicidio Bologna, figlio uccide l'anziano padre il Resto del Carlino Bologna, uccide il padre 89enne con un colpo alla testa: fermato il figlio 59enne

Un colpo alla testa: così avrebbe ucciso l'anziano padre colpendolo con un oggetto contundente. È questa la prima ricostruzione di un omicidio avvenuto a Bologna, in via ...

Sparatoria nel traffico, perde le gambe a 21 anni: scarcerati i tre indagati

Colpo di scena nella vicenda giudiziaria di Gaetano Barbuto Ferraioli, il 21enne di Sant'Antimo gambizzato e poi sottoposto all'amputazione chirurgica di entrambe le gambe per le ...

Un colpo alla testa: così avrebbe ucciso l'anziano padre colpendolo con un oggetto contundente. È questa la prima ricostruzione di un omicidio avvenuto a Bologna, in via ...Colpo di scena nella vicenda giudiziaria di Gaetano Barbuto Ferraioli, il 21enne di Sant'Antimo gambizzato e poi sottoposto all'amputazione chirurgica di entrambe le gambe per le ...