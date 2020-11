Le sneakers sui cui puntare a novembre

Leggi su gqitalia

(Di domenica 1 novembre 2020) Tempi duri? Servonoper affrontarli agilmente. In bilico tra autunno e inverno le nuove ginniche in release per il mese disi distinguono per tinte cromoterapiche, finissaggi deluxe e performance esplosive. Ecco i modelli che ci piacciono di più. Saucony Originals Shadow 5000 Vintage Pescato direttamente dagli archivi storici del marchio, questo modello vede la luce nel 1989, entrando a far parte della collezione Originals. Quella della Shadow 5000 Vintage è una silhouette classica del marchio americano che assicura comfort e raffinatezza allo stesso tempo, perfetta per gli amanti dello stile old school. Questo mese è in store nelle varianti Amazon Green, Autumn Blaze, Saucony Grey, tutte in versione vintage, ovvero con una pelle trattata per restituire un effetto volutamente invecchiato. La tomaia è ...