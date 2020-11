Ibrahimovic | “Questi ragazzi mi fanno sentire più giovane Non ci poniamo limiti”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 1 novembre 2020) Ai microfoni di Dazn, Zlatanha parlato del successo del Milan a Udine che permette ai rossoneri di allungare in vetta alla classifica. Queste le parole dello svedese: “Un bel gol ma è più importante la vittoria. Un gol da 3 punti in un match difficile, abbiamo dimostrato che abbiamo fame e vogliamo continuare a volare. Si lavora e si soffre, la squadra sta bene. Siamo la squadra piùin Europa. Mibravissimi, hanno una voglia incredibile e non sono mai soddisfatti né in partita né in allenamento”. Cosa o chi può fermare il Milan? “Le cose stanno andando bene, facciamo una partita per volta e ogni partita è una finale. Poi vediamo dove arriviamo, ci siamo obiettivi ...