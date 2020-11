Giovanni Toti shock, anziani morti da Covid non indispensabili (Di domenica 1 novembre 2020) Post assurdo del governatore della Liguria che ha scatenato polemiche a non finire. La Lucarelli tira in ballo Berlusconi: “Uno di loro paga lo stipendio a tua moglie” Giovanni Toti ha commentato i dati delle vittime da Covid 19 e lo scivolone social ha fatto infuriare chiunque. E lui si giustifica dicendo che la frase è stata estrapolata da un discorso più ampio. Scivolone di Toti sui dati CovidArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 1 novembre 2020) Post assurdo del governatore della Liguria che ha scatenato polemiche a non finire. La Lucarelli tira in ballo Berlusconi: “Uno di loro paga lo stipendio a tua moglie”ha commentato i dati delle vittime da19 e lo scivolone social ha fatto infuriare chiunque. E lui si giustifica dicendo che la frase è stata estrapolata da un discorso più ampio. Scivolone disui datiArticolo completo: dal blog SoloDonna

