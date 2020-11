De Luca e il plutonio, la risposta di Simona: 'Noi bimbi soffriamo senza scuola' (Di domenica 1 novembre 2020) Simona ha otto anni , frequenta la III elementare in una scuola di Giugliano. È figlia unica, e vive con i genitori nello stabile di famiglia, dove non ci sono altri bambini. I suoi genitori, Giuseppe ... Leggi su leggo (Di domenica 1 novembre 2020)ha otto anni , frequenta la III elementare in unadi Giugliano. È figlia unica, e vive con i genitori nello stabile di famiglia, dove non ci sono altri bambini. I suoi genitori, Giuseppe ...

TNannicini : Più scuole, meno cabaret. Le bambine (e i bambini) che vogliono andare a scuola non sono OGM ma il nostro futuro mi… - fattoquotidiano : De Luca e la mamma contraria allo stop delle scuole: ‘Ha l’unica bambina al mondo che vuole andare. Sarà ogm, cresc… - repubblica : De Luca: 'Piange perché vuole andare a scuola? Bimba cresciuta con latte al plutonio' - DavPoggi : RT @LegaSalvini: DE LUCA, PARLA LA MAMMA DEL 'LATTE AL PLUTONIO': «BASTA PRENDERCI IN GIRO, RIAPRA LE SCUOLE PIUTTOSTO» «SONO ARRABBIATA E… - EspEspos : Coronavirus in Campania: «Sono io la mammina del latte al plutonio. Niente sarcasmo, De Luca riapra le scuole» -