Classifica Vuelta a España 2020, 12ma tappa: Carapaz nuova maglia rossa, 10” su Roglic. Spettacolo sull’Angliru (Di domenica 1 novembre 2020) Richard Carapaz si è portato in testa alla Classifica generale della Vuelta a España 2020 al termine della dodicesima tappa che si concludeva in cima all’Angliru, una delle salite più difficili e impegnative al mondo. L’ecuadoriano ha attaccato quando mancavano 2 km al traguardo e ha lasciato sul posto Primoz Roglic, maglia rossa fino a questa mattina e andato in difficoltà nel tratto più duro dell’ascesa conclusiva. Il capitano della Ineos-Grenadiers ha indossato il simbolo del primato e ora ha 10” di vantaggio su Primoz Roglic, ora chiamato a ribaltare la situazione nella cronometro di martedì (il balcanico è il grande favorito per il successo finale). Guadagna ... Leggi su oasport (Di domenica 1 novembre 2020) Richardsi è portato in testa allagenerale dellaa Españaal termine della dodicesimache si concludeva in cima all’Angliru, una delle salite più difficili e impegnative al mondo. L’ecuadoriano ha attaccato quando mancavano 2 km al traguardo e ha lasciato sul posto Primozfino a questa mattina e andato in difficoltà nel tratto più duro dell’ascesa conclusiva. Il capitano della Ineos-Grenadiers ha indossato il simbolo del primato e ora ha 10” di vantaggio su Primoz, ora chiamato a ribaltare la situazione nella cronometro di martedì (il balcanico è il grande favorito per il successo finale). Guadagna ...

OA_Sport : Classifica Vuelta a España 2020, 12ma tappa: Carapaz nuova maglia rossa, 10” su Roglic. Spettacolo sull’Angliru - Twister45683593 : @Eurosport_IT #eurosportciclismo non so ancora usare bene Twitter ma Enric Mas sta ancora in corsa alla Vuelta? Non… - MichGPS : #vuelta2020 arrivo della 12 tappa e la classifica generale della vuelta. @rogla leader e stesso tempo… - zener76 : RT @MichGPS: #vuelta2020 12 tappa Pola de Laviana / Alto de l’Angliru 109,4 km 5 GPM. Alto del Padrun Alto de San Emiliano Alto de La Moz… - MichGPS : #vuelta2020 12 tappa Pola de Laviana / Alto de l’Angliru 109,4 km 5 GPM. Alto del Padrun Alto de San Emiliano Alt… -