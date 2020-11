Che tempo che fa: le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 1° novembre 2020 (Di domenica 1 novembre 2020) Che tempo che fa è un talk show condotto da Fabio Fazio, con la partecipazione di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Mago Forest, Ale e Franz e Roberto Saviano, in onda ogni domenica sera a partire dalle ore 20:00 su Rai 3. Le anticipazioni del 1° novembre 2020 Questa sera, andrà in onda una nuova puntata dell’edizione 2020/21 di Che tempo che fa. Gli ospiti della puntata di stasera saranno il Ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo Dario Franceschini, il Segretario Generale della CGIL Maurizio Landini, l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera, il presidente del Consiglio ... Leggi su tvblog (Di domenica 1 novembre 2020) Cheche fa è un talk show condotto da Fabio Fazio, con la partecipazione di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Mago Forest, Ale e Franz e Roberto Saviano, in onda ogni domenica sera a partire dalle ore 20:00 su Rai 3. Ledel 1°Questa sera, andrà in onda una nuovadell’edizione/21 di Cheche fa. Glidi stasera saranno il Ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo Dario Franceschini, il Segretario GeneraleCGIL Maurizio Landini, l’assessore al WelfareRegione Lombardia Giulio Gallera, il presidente del Consiglio ...

stanzaselvaggia : Riguardo il lockdown anagrafico (che durerebbe per un tempo indefinito). Puoi chiedere agli anziani di non uscire,… - marattin : Grazie @repubblica che oggi pubblica uno dei dati principali che ci serve a monitorare la situazione (ed essere pro… - welikeduel : 'Siamo una categoria che non ha tutele. Pur capendo la gravità del momento, quando c'è stata la chiusura di teatri… - MarianoFroldi : RT @PeppeMarino16: Quindi Dopo la castroneria di aver messo le hard, richiamano #Vettel per le soft sotto SC, che se le avessero montate a… - fantaman10 : @Pagliacci8 Il tempo non ha sbugiardato nessuno, ci sono tante cose nascoste che noi non conosciamo, cmq il circo è… -